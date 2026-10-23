Luego de tres años, SuperSalud levanta intervención forzosa al hospital regional de El Líbano

Después de tres años bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, del municipio de El Líbano, volverá a ser administrado por la Gobernación del Tolima. La decisión se tomó tras evaluar los avances financieros, administrativos y asistenciales de la institución, aunque el centro médico permanecerá bajo vigilancia especial durante un año.

La intervención comenzó en octubre de 2023, cuando el organismo de control advirtió dificultades relacionadas con la prestación de los servicios de salud, la contratación y el manejo de los recursos financieros. Desde entonces, el hospital estuvo sujeto a medidas de control para superar las situaciones identificadas.

“La medida de intervención se levanta porque el hospital está saneado financieramente, mantiene el equilibrio en su operación corriente, tiene sus servicios habilitados y en funcionamiento y concluyó las adecuaciones de los centros de atención de San Jorge y El Mirador para fortalecer su infraestructura”, señala la SuperSalud en el comunicado en el que anunció el levantamiento de la medida.

El regreso de la administración departamental no significa el fin del seguimiento por parte de las autoridades nacionales. Durante los próximos 12 meses, la Supersalud evaluará el desempeño de la institución y verificará que los resultados alcanzados se mantengan en el tiempo.

Sobre lo que representa esta decisión para la red hospitalaria del departamento y los retos que tendrá la administración del centro asistencial, se pronunció el secretario de Salud del Tolima y gobernador encargado, Luis Eduardo González.

“Damos gracias a la Superintendencia por esta medida especial, porque esto va a garantizar el seguimiento continuo de todos los servicios que hoy se prestan en el hospital. Aquí no vamos a sacar gente, no va a haber cambios en la nómina, no va a haber ninguna situación de tipo, digamos, administrativa con los empleados que hoy se tienen”, dijo.

De acuerdo con el Secretario, uno de los principales desafíos será garantizar la continuidad de los servicios, consolidar la recuperación institucional y avanzar en los proyectos pendientes, mientras se mantiene la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la atención en salud.