Capturan a cuatro personas señaladas de perpetrar homicidios en Ibagué

Cuatro personas señaladas de presuntamente dinamizar los homicidios bajo la modalidad de sicariato en Ibagué fueron capturadas en recientes operativos adelantados por las autoridades. Tres de las detenciones se realizaron durante allanamientos en el sector del Combeima, la sur de la ciudad, mientras que la cuarta tuvo lugar en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Jhon Jairo Rojas, destacó el trabajo de inteligencia e investigación desarrollado por la Policía Metropolitana, especialmente por la SIJIN, para identificar y capturar a los presuntos responsables de estos hechos.

El funcionario señaló que las acciones operativas continuarán en los próximos días, con intervenciones de mayor impacto dirigidas a combatir las estructuras delincuenciales vinculadas con los homicidios. También anunció que se adelantarán procedimientos contra organizaciones dedicadas al hurto de personas y al comercio ilegal de autopartes.

“Vienen más operativos. Creo que en menos de quince días habrá nuevas capturas y allanamientos contra el fenómeno del homicidio. También se realizarán grandes operativos contra las bandas organizadas dedicadas al hurto, no solo a personas, sino también al de autopartes”, expresó.

De acuerdo con Rojas, las investigaciones buscan establecer las circunstancias que rodean los hechos violentos registrados en la ciudad, algunos de los cuales estarían relacionados con disputas por el microtráfico, problemas de intolerancia y otras actividades delictivas, entre ellas las asociadas al denominado gota a gota.

Las autoridades aseguraron que la estrategia de seguridad entrará en una nueva fase, enfocada en obtener resultados operativos mediante capturas y allanamientos, con el propósito de afectar las estructuras criminales que delinquen en la capital tolimense.