Floridablanca se prepara para sus ferias y fiestas: habrá más de 60 actividades gratuitas. Foto: Alcaldía de Floridablanca.

Bucaramanga

Floridablanca se prepara para celebrar una nueva edición de sus ferias y fiestas, el alcalde José Fernando Sánchez anunció que la programación contará con más de 60 actividades gratuitas, diseñadas para promover la integración familiar y el encuentro de los habitantes del municipio.

De acuerdo con el mandatario local, el propósito de recuperar estas festividades ha sido devolverle a la ciudad un espacio de celebración que, según señaló, se había perdido. En esta oportunidad, la programación tendrá un significado especial, pues Floridablanca conmemora 209 años de historia.

El lanzamiento oficial de las ferias se realizará este sábado 24 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el parque principal del municipio. Durante este encuentro se dará a conocer la programación de las festividades, que comenzarán el próximo 7 de noviembre, fecha en la que se celebra el cumpleaños de la ciudad, y se extenderán hasta el domingo 15 de noviembre.

El alcalde José Fernando Sánchez destacó que la agenda incluirá actividades culturales, gastronómicas y deportivas, además de conciertos y diferentes espectáculos musicales para el disfrute de los ciudadanos.

“Todas estas actividades están pensadas es en unir las familias florideñas. Todas las actividades son completamente gratuitas”, señaló el mandatario, al resaltar que la administración busca facilitar la participación de la comunidad sin que el costo de ingreso sea una barrera.

La programación pretende ofrecer alternativas para personas de diferentes edades y fortalecer los espacios de convivencia alrededor de las tradiciones locales. Asimismo, se espera que las actividades permitan a los habitantes y visitantes disfrutar de la oferta cultural y recreativa del municipio.