Falso retén policial: roban lingotes de plata avaluados en más de $260 millones en Santander

Bucaramanga

Un millonario robo se registró en la vía que comunica a Girón con el aeropuerto internacional Palonegro, en Santander, donde varios delincuentes habrían utilizado prendas similares a las de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para interceptar a comerciantes que se movilizaban desde Medellín.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las víctimas descendían por este corredor vial en una camioneta cuando se encontraron con un supuesto accidente de tránsito. Metros más adelante, se toparon con un falso retén en el que cerca de seis hombres les hicieron señales para que detuvieran el vehículo.

Los comerciantes atendieron la indicación y detuvieron la camioneta. En ese momento, los presuntos delincuentes les solicitaron una requisa y preguntaron si transportaban armas de fuego. Cuando una de las víctimas retiró el proveedor de su arma, los hombres los intimidaron con armas de fuego y procedieron a cometer el asalto.

Los responsables se llevaron dos maletas y dos tulas que contenían lingotes de plata, avaluados en aproximadamente 260 millones de pesos. Después del robo, huyeron en dos vehículos.

En medio de la huida, una motocicleta que tenía logotipos y distintivos falsos de la Policía fue abandonada a un costado de la vía, en el sentido Lebrija-Girón. La Policía confirmó que el vehículo no pertenece a la institución.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del asalto, identificar a los responsables y determinar la ruta que utilizaron para escapar.