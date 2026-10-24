En Barrancabermeja entregan tanques de agua para garantizar el abastecimiento en zonas rurales. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja.

Bucaramanga

La Alcaldía de Barrancabermeja avanza en la implementación de medidas preventivas para garantizar el acceso al agua potable en comunidades rurales del distrito, ante los riesgos de desabastecimiento relacionados con el fenómeno de El Niño.

Las acciones se desarrollan luego de más de dos meses de preparación, durante los cuales se realizaron visitas y diagnósticos en diferentes veredas para identificar las principales necesidades.

Didier González, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, explicó que las intervenciones buscan responder a las dificultades identificadas en las comunidades y asegurar el suministro del líquido, especialmente en instituciones educativas donde estudian niños de sectores rurales.

Las jornadas recientes se concentraron en la meseta de San Rafael, específicamente en la vereda Jacarandá, el asentamiento La Unión, la escuela La Unión, la escuela Guarumo y la vereda Las Palmas. Según el funcionario, cerca de 400 familias habitan en esta zona, mientras que alrededor de 200 estudiantes requieren garantías para acceder al agua destinada al consumo.

Como parte de las medidas, la administración distrital entregó seis tanques con capacidad de 6.000 litros y otros seis de 2.000 litros, instalados específicamente en instituciones educativas de la meseta de San Rafael. La estrategia se desarrolla en alianza con Aquafortuna y mediante un convenio vigente con el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja.

El objetivo es fortalecer la capacidad de almacenamiento y facilitar el abastecimiento de agua para los estudiantes y las comunidades, como parte de las acciones de preparación frente a posibles afectaciones climáticas.

De manera paralela, la Dirección de Gestión del Riesgo también adelanta trabajos en el corregimiento Ciénaga de Opón. Allí, tras una inspección previa, se entregaron materiales para la rehabilitación y construcción de las estructuras necesarias para mejorar el acceso al recurso hídrico. Entre los insumos suministrados se encuentran cemento, varillas y ladrillos, mientras que los habitantes aportan la mano de obra.