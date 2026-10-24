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24 oct 2026 Actualizado 13:26

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Asesinan a un hombre dentro de las oficinas de Tránsito de Bosconia, Cesar

La víctima se encontraba realizando gestiones dentro de la entidad

Asesinan a un tramitador dentro de las oficinas de Tránsito de Bosconia, Cesar

Asesinan a un tramitador dentro de las oficinas de Tránsito de Bosconia, Cesar

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Un ataque armado al interior de la Inspección de Tránsito y Transporte de Bosconia, Cesar, dejó como resultado la muerte de un hombre identificado como John Vides.

El homicidio ocurrió este viernes 23 de octubre, cuando un hombre armado ingresó a las instalaciones de la entidad pública y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.

Se conoció que Vides se dedicaba al trámite de documentos.

La acción violenta generó momentos de pánico entre los ciudadanos y funcionarios que estaban en las oficinas adelantando diligencias. Vides falleció en el sitio, antes de recibir atención médica, mientras el responsable escapó y su paradero se desconoce.

Tras el ataque, unidades de la Policía y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) acordonaron la zona y adelantaron las primeras diligencias judiciales para recopilar evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

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