Seis policías heridos en ataque con drones contra estación de Policía de Pelaya, Cesar

Seis policías heridos en atentado con drones contra estación de Pelaya. Imagen de referencia

Seis policías resultaron heridos durante un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Pelaya, sur del Cesar, ocurrido hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles 21 de octubre. Dos de los uniformados presentan heridas de mayor gravedad y reciben atención médica de alta complejidad.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, informó que durante el atentado se registraron cuatro lanzamientos de cargas explosivas mediante drones. Los uniformados sufrieron heridas por esquirlas, principalmente en la espalda.

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El funcionario indicó que la Gobernación rechaza este nuevo hecho terrorista, que afecta la seguridad y el orden público del departamento, y señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto responsable del ataque.

Tras conocerse la emergencia, las autoridades activaron un plan candado y coordinaron el despliegue de refuerzos del Ejército Nacional, con participación de la Décima Brigada y unidades de Urano que se movilizaron desde Aguachica hacia Pelaya.

Pelaya no cuenta con sistema antidrones

Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades departamentales es que la estación de Policía de Pelaya todavía no dispone de un sistema antidrones, tecnología que busca prevenir o neutralizar ataques de este tipo.

Esquivel reclamó al Gobierno nacional acelerar la entrega de los equipos. “Necesitamos rápido estos antidrones para colocarlos en cada una de las estaciones de Policía del departamento del Cesar”, manifestó el funcionario.

La Gobernación recibió inicialmente seis equipos detectores, dentro de una primera etapa que contempla cerca de 60 dispositivos. Estos detectores emiten alertas luminosas y sonoras cuando identifican la presencia de drones, mientras que la fase de protección integral contempla tecnología capaz de interferir con su funcionamiento.

El secretario explicó que la distribución inicial priorizó los municipios considerados de mayor riesgo, entre ellos Río de Oro, y que el objetivo es extender la protección al resto del departamento.