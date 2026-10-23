¿Un soldado puede llegar a ser oficial?: Esta es la historia del militar que lo logró

Brayan David Santiago Vásquez, llanero de nacimiento y oriundo de Villavicencio, Meta, entró al Ejército Nacional de Colombia en el 2017 para cumplir con el servicio militar obligatorio. Ante este nuevo capítulo que le ofrecía la vida, una sola cosa estuvo clara desde el principio: Vásquez quería aprovechar el tiempo, quería más. Su sueño fue lograr escalar en el Ejército y poder convertirse en oficial. En el camino, el estudio también fue algo por lo que Vásquez decidió apostar.

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Durante su primer paso por el Ejército, Vásquez pudo desempeñarse en distintas unidades y asumir responsabilidades relacionadas con la instrucción y el entrenamiento. Fue instructor de armamento y tiro en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico en Tolemaida y apoyó actividades de supervivencia en la selva.

Casi una década de esfuerzo le merecen al soldado el título de oficial, que le será entregado durante su graduación de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en diciembre de este año. Sin embargo, más allá de la satisfacción de este reconocimiento dentro de su carrera militar, es un logro que reconoce la dedicación que Vásquez invirtió en hacer de más. “¿A son de qué?”, se preguntó muchas veces, hoy, la vida le contesta que el esfuerzo sí se reconoce y sí vale la pena.

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Un esfuerzo compartido

Ampliar sus oportunidades dentro de la institución requería de un esfuerzo adicional y Vásquez lo sabía. Así las cosas, mientras cumplía con su labor cómo soldado comenzó a estudiar Contaduría Pública en enero de 2023. Esta decisión le significó, por supuesto, el tener que aprender a distribuir su energía y tiempo entre las responsabilidades del servicio militar y sus obligaciones universitarias.

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Conmovido, Vásquez compartió que muchas veces su jornada de estudio empezaba a altas horas de la noche. Después de cumplir su jornada militar, incluso después de terminar su turno de centinela, se alumbraba con una linterna de mechera, única luz disponible para terminar sus entregas. Un computador, que lo acompañaba desde el bachillerato y que había sido un regalo de su abuela, se convirtió en un aliado indispensable.

El esfuerzo no fue únicamente suyo, reveló Vásquez, que menciona a su esposa Laura Betancourt cómo una ayuda indispensable. La financiación para su semestre salía de su propio salario y el respaldo de su esposa. A pesar del cansancio y de las muchas veces que pensó en abandonar el estudio, su perseverancia le permitió obtener en abril de 2026 el título de Contador público.

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Ante una nueva etapa.

Haber obtenido su título profesional le permitió ingresar a la Escuela Militar de Cadetes para formarse cómo oficial, pues no solo le valió su experiencia cómo soldado, la disciplina y resiliencia que aprendió cómo estudiante, fueron indispensables. En diciembre obtendrá su título y podrá poner además sus conocimientos contables al servicio de la institución.

“Estando aquí en la Escuela Militar día a día, es como pellizcarme y sentir realmente si estoy acá, porque es un sueño. Yo quería ser el contador del Ejército Nacional, yo quiero ser contador dentro de la institución.

Ya me imagino yo con mi con mi estrella saliendo aquí por las por las torres, feliz, contento, sabiendo qué unidad me toca ir a apoyar con mis conocimientos. ”

(Brayan David Santiago Vásquez)

Vásquez compartió que la graduación será un momento decisivo para él y su familia. Lo acompañarán su esposa y ahora también su hija de dos años y medio, que cómo él mismo menciona “se ha convertido en una motivación enorme para seguir adelante. Mi hija para mí representa todo.”

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A semanas de tener en sus manos el reconocimiento con el que culmina exitosamente una etapa de su vida y con el cual cumple el sueño del joven de 17 años que entró al ejército, Vásquez se siente orgulloso.

Ahora siente que más allá de cualquier logro material y de las oportunidades que se presenten a partir de este reconocimiento, tiene un legado de perseverancia y disciplina que entregarle a su hija. Después de 8 años cómo soldado y tres años de estudio, Vásquez se encuentra ante una nueva etapa que aunque lo llena de emoción y orgullo, también implica empezar de nuevo.

“¿Qué significa portar el uniforme? Orgullo. No todos deciden entrar acá. Por eso dicen que militar es uno entre mil, porque no todo están dispuestos a dar la vida por otra persona” , compartió Vásquez.

Pero sobre todo, recuerda que al final

“Santiago Vásquez es un muchacho noble y lleno de valores. Un muchacho que a pesar de que la vida lo ha intentado golpear, se mantiene firme”, y esa será la cara con qué enfrente los retos por venir.