Imágenes revelan condiciones en las que quedó el helicóptero del Ejército tras accidente en Cauca

Caracol Radio conoció imágenes del helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional que se precipitó a tierra el lunes 19 de octubre en zona rural de Inzá, Cauca. Los registros muestran la magnitud del accidente, las difíciles condiciones del terreno donde terminó la aeronave y la presencia de militares que permanecen en el lugar custodiando los restos del aparato.

En una de las imágenes se observa el helicóptero volcado de costado, con parte de su estructura apoyada contra árboles y vegetación. La aeronave quedó atrapada entre troncos, ramas y matorrales, en medio de una zona montañosa y boscosa. En otras tomas se aprecia a militares que inspeccionan el lugar del siniestro, así como a un integrante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con uniforme de vuelo.

Las imágenes aéreas permiten dimensionar las dificultades de acceso al punto del accidente. La zona está cubierta por una densa vegetación y rodeada de árboles, condiciones que dificultan la visibilidad y el desplazamiento en el terreno. Algunos uniformados continúan en el lugar para custodiar el helicóptero mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente del helicóptero en Cauca?

Como lo reveló Caracol Radio, una de las hipótesis que se analiza es un posible hundimiento de la aeronave, es decir, una pérdida de altura durante el vuelo que habría provocado un descenso hasta el punto de precipitarse a tierra. Esta posibilidad deberá ser evaluada en el marco de la investigación para determinar si tuvo relación con el accidente. Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las causas de la caída.

El helicóptero se accidentó cuando cumplía una misión de abastecimiento de tropas y transporte de personal en el departamento del Cauca. A bordo se movilizaban 19 personas: cuatro tripulantes y 15 soldados.

Los 19 ocupantes sobrevivieron al accidente

Tras la emergencia, se activaron los protocolos de atención y evacuación de los uniformados. Aunque los 19 ocupantes sobrevivieron, algunos resultaron heridos y necesitaron atención médica.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso dos aeronaves ambulancia King-350 para apoyar el traslado aeromédico de los militares lesionados hacia centros asistenciales, de acuerdo con sus necesidades médicas.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Entretanto, las imágenes conocidas por Caracol Radio muestran las condiciones en las que quedó el Black Hawk y el complejo terreno donde terminó la aeronave tras el siniestro en zona rural de Inzá, Cauca.