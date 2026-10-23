Condenan a 28 años de prisión a hermanos que secuestraron a Diana Ospina tras abordar taxi en Bogotá

Una condena de 28 años y 6 meses de prisión recibieron los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo por el secuestro extorsivo y hurto calificado de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia, en Bogotá.

La decisión fue adoptada por un juez penal especializado, luego de valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, liderada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando la víctima salió de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero.

Ante la imposibilidad de solicitar un servicio de transporte mediante una aplicación, la mujer abordó un taxi en la calle con destino a Engativá.

El vehículo era conducido por Juan Pablo Gómez Cardozo, quien se detuvo cerca de la residencia de la víctima para permitir que su hermano y otro hombre subieran al automotor.

Según estableció la investigación, los hombres sometieron a la mujer mediante agresiones físicas y verbales y se apoderaron de sus pertenencias.

Posteriormente, la trasladaron a un inmueble, donde permaneció retenida durante cerca de 40 horas.

Durante el secuestro, le exigieron las claves de sus cuentas bancarias y la obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos.

La mujer finalmente fue liberada el 23 de febrero de 2026, en inmediaciones de la vía a Choachí, Cundinamarca.

Los hermanos aceptaron los cargos

Durante la audiencia de imputación realizada en marzo de este año, Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Además de la pena de 28 años y 6 meses de prisión, la sentencia les impuso una multa equivalente a 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.