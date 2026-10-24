Capturado alias ‘May’, presunto cabecilla de milicias urbanas de las disidencias en el Cauca

Suárez - Cauca

Un hombre señalado de coordinar acciones para perpetrar homicidios selectivos en el norte y occidente de la región caucana fue capturado en el municipio de Suárez. Las autoridades le atribuyen participación en el asesinato de un integrante de la Dijín y de un comerciante.

Se trata de alias ‘May’, identificado por el Ejército como presunto cabecilla del componente urbano de la estructura Jaime Martínez y hombre de confianza de alias Iván Mordisco comandante de las disidencias de las Farc.

La captura se realizó mediante orden judicial, en un operativo de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, en coordinación con la Policía Nacional.

Inteligencia militar da cuenta de que el detenido tenía más de diez años de trayectoria en la organización y que “es requerido por homicidio, porte de armas y concierto para delinquir agravado”.

El informe además explica que alias ‘May’ estaría relacionado con el homicidio de un integrante de la DIJIN, ocurrido el 23 de diciembre de 2025 en Santander de Quilichao.

“Las autoridades también lo señalan de haber recibido cerca de 50 millones de pesos de alias Marlon, presunto cabecilla del Bloque Occidental, para planear y ejecutar ese crimen”.

Alias ‘Marlon’ murió en un operativo del Ejército nacional en el mes de junio.

La investigación también lo relaciona con el asesinato del comerciante Raimundo Muñoz, ocurrido el 24 de diciembre de 2025.

Sobre la captura de ‘May’ el segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco, coronel Andrés Noval aseveró que, “era una pieza clave para la articulación de redes de apoyo, obtener información y coordinación de acciones violentas en los municipios del norte y occidente del Cauca”.

Tras su captura, alias ‘May’ quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.