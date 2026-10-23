Sindicato denuncia deterioro en la Piedecuestana de Servicios y convoca a plantón

Bucaramanga

Un llamado a defender la Piedecuestana de Servicios Públicos como patrimonio público del municipio hicieron los trabajadores agremiados en Sintraemdes, quienes convocaron a un plantón para el próximo viernes 30 de octubre, a las 7:00 de la mañana, frente a las instalaciones de la empresa.

Lina Muñoz, presidenta de uno de los sindicatos de la entidad, denunció presuntos problemas en el manejo de los recursos recaudados a través de las tarifas y un deterioro progresivo de la infraestructura y los equipos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Una de las principales preocupaciones expuestas por la dirigente sindical está relacionada con la planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario, que, según afirmó, llevaría cerca de tres años sin tratar adecuadamente las aguas que recibe de la comunidad. Muñoz advirtió que estos vertimientos estarían llegando contaminados al río de Oro, con posibles afectaciones para las comunidades aledañas.

“Queremos que las autoridades ambientales y demás autoridades que por competencia les corresponde analicen esta situación, que vengan y hagan una veeduría, que hagan un seguimiento de lo que está pasando”, manifestó.

La representante sindical también alertó sobre presuntas dificultades en el tratamiento del agua potable, problemas con el sistema de cloración y el deterioro de los vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos en el municipio.

Piden vigilancia sobre los recursos públicos

Desde Sintraemdes hicieron un llamado a los concejales, veedores ciudadanos, líderes comunales, organizaciones sociales y habitantes de Piedecuesta para que participen en el seguimiento a la gestión de la empresa.

Según Muñoz, los recursos obtenidos mediante las tarifas deben reinvertirse en cobertura, calidad y continuidad del servicio. El sindicato espera que las autoridades competentes verifiquen las denuncias y se establezcan las acciones necesarias para atender las dificultades señaladas.

La jornada de protesta busca llamar la atención sobre la situación de la empresa, cuya propiedad es pública, y promover la vigilancia ciudadana sobre la prestación de los servicios esenciales en Piedecuesta.