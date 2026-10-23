Gobernación del Magdalena coordina acciones con la Fuerza Pública tras hostigamiento en la Troncal

Gobernación coordina acciones con la Fuerza Pública tras hostigamiento en la Troncal del Caribe. Foto: Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena adelanta acciones coordinadas con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en la Troncal del Caribe, tras el hostigamiento registrado este viernes 23 de octubre contra unidades del Ejército, que dejó un soldado profesional muerto.

La gobernadora Margarita Guerra señaló que el ataque sería una retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada por las operaciones militares que han afectado la estructura y las finanzas de esa organización.

Durante la atención de la emergencia, el tránsito por este corredor vial fue suspendido preventivamente para proteger a la población civil. Según la mandataria, las autoridades coordinaron acciones para normalizar la movilidad entre Santa Marta y La Guajira.

Guerra también expresó sus condolencias por la muerte del soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano y reiteró que continuará la articulación con las autoridades para preservar la seguridad en el departamento.