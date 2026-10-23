Penelope Robin lanzó ‘Pescadora’, canción sobre el amor propio, y anunció su primer EP

La artista estadounidense Penelope Robin presentó ‘Pescadora’, su nuevo sencillo, una canción que narra el proceso de recuperar el amor propio después de una relación y reconocer lo aprendido tras una despedida.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista, recordada por abrirle un concierto a Karol G en Buga, y anticipa la llegada de su primer EP, titulado ‘El Chihuahua Siempre Ladra’, previsto para noviembre.

Penelope Robin junto a Nabález compuso y produjo su propia canción en los estudios 5020 de Miami, ‘Pescadora’ combina ritmos del indie pop con sonidos eclécticos.

Con esta canción, al cantante muestra el proceso de alejarse de la tristeza generada por una ruptura y puede centrarse en el momento en que una persona recupera su tiempo, su energía y la capacidad de reconocer su propio valor.

“‘Pescadora’ no es una canción triste, es una canción honesta. Es el momento que ya no estás llorando sino entendiendo. Cuando recuperas tu tiempo, tu energía y tu amor propio sin rencor. Eso es lo que significa esta canción para mí”, explica Penelope Robin.

‘El Chihuahua Siempre Ladra’

‘Pescadora’ es el primer adelanto de ‘El Chihuahua Siempre Ladra’, el EP debut de Penelope Robin, compuesto por seis canciones que también fueron escritas y producidas íntegramente por la artista.

Este EP representa un espacio para que Penelope Robin desarrolle distintas facetas de su sensibilidad artística y consolide una identidad que transita entre diferentes influencias.