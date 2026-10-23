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23 oct 2026 Actualizado 16:54

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Silvestre Dangond apuesta por nuevos sonidos con ‘Efectos Secundarios’, junto a Elena Rose

El cantante vallenato explora nuevas posibilidades musicales con esta colaboración, que busca conectar con públicos jóvenes sin dejar de lado sus raíces.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Silvestre Dangond performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Silvestre Dangond performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images) / John Parra

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Silvestre Dangond performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)
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Silvestre Dangond continúa explorando nuevas posibilidades dentro de su carrera musical. El artista colombiano presentó ‘Efectos Secundarios’, una canción junto a la cantautora venezolana Elena Rose, con la que busca acercarse a otras sonoridades y conectar con nuevas generaciones.

La colaboración reúne a dos artistas de universos musicales distintos y refleja la disposición de Dangond a experimentar con propuestas que amplían su repertorio. Reconocido como una de las figuras destacadas del vallenato, el cantante ha mantenido su presencia en la industria a través de diferentes etapas musicales y encuentros con otros intérpretes.

‘Efectos Secundarios’, una colaboración con Elena Rose

La participación de Elena Rose aporta una colaboración con el pop latino contemporáneo y abre un espacio para que ambos artistas unan sus estilos. La canción representa una nueva exploración para Silvestre, quien busca mantener su identidad musical mientras se acerca a otros públicos.

De acuerdo con la información compartida por el equipo de promoción, el tema fue lanzado el 30 de julio y ahora cuenta con una nueva etapa de difusión en radio.

El comunicado también señala que la coyuntura informativa nacional tras el terremoto mencionado para el 10 de agosto afectó el desarrollo de la promoción inicial de la canción. Con esta nueva fase, el equipo busca ampliar su alcance entre los oyentes.

Silvestre Dangond prepara nuevos lanzamientos

El artista también continúa trabajando en nueva música. Según el material promocional, antes de ‘Efectos Secundarios’ presentó una canción junto a Lucho Díaz y anunció el próximo lanzamiento de ‘Hay amores’.

Estos movimientos forman parte de una etapa en la que el cantante continúa ampliando su repertorio y explorando colaboraciones que le permiten experimentar con diferentes estilos.

Más información

Con ‘Efectos Secundarios’, Silvestre Dangond suma un nuevo capítulo a su trayectoria y demuestra su interés por mantener vigente su propuesta musical, acercando el vallenato a otras generaciones y abriendo espacio para nuevas conexiones dentro de la música latina.

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