Oficializan la conexión de la represa El Cercado, en La Guajira: beneficiará a más 45.000 habitantes

Este jueves, 22 de octubre fue oficializado por el Gobierno Nacional la conexión de la línea de conducción San Juan con la represa El Cercado que beneficiará a más de 45.000 habitantes en el municipio de San Juan del Cesar y sus corregimientos.

“Este paso acerca al municipio a una alternativa de abastecimiento que cobra especial importancia durante las temporadas secas y representa una nueva oportunidad para aprovechar el potencial de la represa”, indicó la Gobernación de La Guajira.

Detalles del proyecto

La Agencia de Desarrollo Rural destinó cerca de $570 millones para el mantenimiento especializado de la línea de conducción San Juan, de 18.1 kilómetros.

“Los trabajos incluyeron la optimización de válvulas, la instalación de dispositivos para estabilizar el flujo hidráulico y el mantenimiento de 38 cajas con sus respectivos accesorios, lo que permitió completar las pruebas hidráulicas”, según la Gobernación.

Por su parte, el Gobernador Jairo Aguilar destacó “la importancia de avanzar en el aprovechamiento de la represa” y señaló que este proceso debe “traducirse en soluciones concretas para las comunidades”.