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22 oct 2026 Actualizado 20:12

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El Pulso del Fútbol, 22 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza toda la actualidad del balompié nacional y mundial.

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
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¿Cuál es el mejor jugador de la liga hasta hoy? El Pulso del Fútbol, 22 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre la lesión que sufrió Luis Díaz en el partido de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal. Steven dijo: “Ya se conoció la lesión de Luis Díaz y se podría perder varios partidos, entre ellos los partidos amistosos de la Selección Colombia. Pero lo malo es que cuando iba retomando su nivel, se lesionó”. Sobre el tema Campo agregó: “Yo creo que ya es una baja para los amistosos. Y ya se había dicho que Luis Díaz necesitaba descanso, incluso Néstor Lorenzo lo dijo en su momento y ahora lo vemos lesionado”.

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