El Pulso del Fútbol, 22 de octubre de 2026
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¿Cuál es el mejor jugador de la liga hasta hoy? El Pulso del Fútbol, 22 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre la lesión que sufrió Luis Díaz en el partido de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal. Steven dijo: “Ya se conoció la lesión de Luis Díaz y se podría perder varios partidos, entre ellos los partidos amistosos de la Selección Colombia. Pero lo malo es que cuando iba retomando su nivel, se lesionó”. Sobre el tema Campo agregó: “Yo creo que ya es una baja para los amistosos. Y ya se había dicho que Luis Díaz necesitaba descanso, incluso Néstor Lorenzo lo dijo en su momento y ahora lo vemos lesionado”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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