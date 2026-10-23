Construcciones Planificadas trae a VIVE EXPO cinco formas de vivir mejor en Bogotá

Colombia

Cuando un proyecto de vivienda anuncia ahorros proyectados del 30 % en energía y del 39 % en agua, la pregunta lógica es cómo se logran. En Alsacia Arboré, en Ciudad Alsacia, la respuesta está en el diseño: es el primer proyecto de vivienda de Construcciones Planificadas con precertificación EDGE en etapa de diseño. Será uno de los cinco que la compañía llevará a VIVE EXPO, el evento inmobiliario y de inversión de Caracol Radio, del 23 al 25 de octubre en el Centro Comercial Gran Estación.

Qué significa EDGE y qué conviene preguntar

EDGE es una certificación de construcción eficiente que mide los ahorros en energía, agua y materiales. La precertificación se otorga con base en el diseño y la certificación final llega cuando el proyecto está construido, por lo que vale la pena preguntar en qué etapa está cada proyecto. Además de Alsacia Arboré, Pinar 24, Serraclara y Boaterra Zelva se desarrollan bajo lineamientos EDGE.

En la práctica, esas estrategias se traducen en envolventes eficientes que ayudan a mantener temperaturas agradables, griferías y aparatos sanitarios de bajo consumo, ventilación y luz natural, zonas verdes que retienen aguas lluvias, plantas nativas de bajo requerimiento hídrico, bicicleteros y parqueaderos para vehículos eléctricos.

Cinco proyectos, cinco momentos de vida

Proyecto Ubicación Tipo Áreas Lo que lo distingue Alsacia Arboré Ciudad Alsacia, Bogotá No VIS 44 a 66 m² 348 apartamentos con balcón en 3 torres de 12 pisos. Precertificación EDGE. Pinar 24 Av. La Esperanza con Av. Ciudad de Cali VIS Apartaestudio de 28 m² 1.345 unidades en 6 torres de 13 pisos. Aplica a subsidios de cajas de compensación. Serraclara Calle 170 con Carrera 12, Usaquén No VIS 56,75 a 90 m² 640 apartamentos en 4 torres y 7 locales. Piscina, squash y coworking. Boaterra Zelva Salitre, Av. El Dorado Mayor a VIS 48 a 125 m² 431 apartamentos y locales comerciales. Segunda etapa de Boaterra. Palmeri (Robledales Reservado) Calle 134 con Carrera 7, Usaquén Lujo 142,5 a 296,2 m² 68 apartamentos y 8 tipologías, con ascensor privado. Metodología LEED.

Para empezar el patrimonio. Pinar 24 es un proyecto VIS de apartaestudios de 28 m² en el occidente de Bogotá, con posibilidad de subsidios de cajas de compensación. Sus zonas comunes incluyen coworking, home cinema, salón VIP con social kitchen, gimnasio y lavandería comunal, además de 171 espacios para bicicletas.

Para familias que buscan conectividad. Alsacia Arboré queda cerca de la Avenida Boyacá y la calle 13 y ofrece gimnasio, coworking, terraza BBQ y zona de yoga. Serraclara, en la calle 170 con carrera 12, está rodeado de colegios, universidades y parques, y cuenta con 560 parqueaderos de uso común, 640 depósitos y 640 cupos para bicicletas.

Para vivir o invertir cerca de todo. Boaterra Zelva, en Salitre, combina apartamentos de 48 a 125 m² con locales comerciales y espacios para bicicletas y vehículos eléctricos, en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad.

Para una vida tipo club. Palmeri, dentro de Robledales Reservado, ofrece terrazas amplias, ascensor privado con acceso directo al apartamento y amenidades como piscina, zonas húmedas, canchas de tenis, squash y paddle, y club house, a pocos minutos de Unicentro y Palatino.

La compañía detrás

Construcciones Planificadas tiene más de 65 años de trayectoria y hace parte de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Participa en el desarrollo, diseño, construcción, gerencia y comercialización de proyectos de vivienda, oficinas, comercio, hoteles y centros hospitalarios de alta complejidad.