Estos son los oficiales de FFMM que harán curso de CAEM y CIDENAL para generales y contraalmirantes

Ocho coroneles del Ejército Nacional fueron seleccionados para realizar el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) 2027 y una coronel del Cuerpo Administrativo fue escogida para el Curso de Información de Defensa Nacional (CIDENAL) 2027. A esta lista se suman cinco capitanes de navío de la Armada Nacional y un coronel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Por el Ejército Nacional fueron seleccionados para el CAEM los coroneles Juan Algarra Malaver, de Caballería; Eduard Delgado Hernández, de Infantería; Alexander López Cañarte, de Caballería; Jairo Mancilla Villamizar, de Infantería; Robinsson Muñoz Aguirre, de Caballería; Jesús Murcia Quiroga, de Infantería; Gustavo Narváez Orozco, de Fuerzas Especiales, y Diego Pariño Orozco, de Infantería. Además, la coronel Amparo López Pico, del Cuerpo Administrativo, fue seleccionada para el CIDENAL 2027.

Por su parte, la Armada Nacional seleccionó a los capitanes de navío Carlos Eduardo Urbano Montes, Jesús Andrés Zambrano Pinzón, Manuel Felipe Rodríguez Villate, Jorge Alberto Cabrera Botero y Germán Darío Castro Triana.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue seleccionado el coronel Jolman Bahamón Hernández.

En total, son 15 oficiales seleccionados para estos cursos de formación militar en 2027, que hacen parte de la preparación de los uniformados para asumir responsabilidades de mayor nivel dentro de sus respectivas instituciones.