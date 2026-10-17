Autoridades descartaron nueva amenaza de explosivos en el centro administrativo de Popayán. Getty Images

El secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía, informó que un artefacto explosivo detonó en la parte posterior de la sede de la Dirección de Carabineros en Popayán, dejando dos personas con lesiones leves causadas por esquirlas.

El funcionario resaltó que la fuerza pública y las autoridades judiciales descartaron que las heridas revistan gravedad y ratificó que los afectados se encuentran fuera de peligro.

​Las unidades especializadas de la Policía Nacional, el grupo Antiexplosivos y la Fiscalía General de la Nación asumieron las investigaciones en el lugar de los hechos.

“Los técnicos adelantaron las labores periciales para determinar la clase y cantidad de material explosivo utilizado, la modalidad del ataque y la identificación de los autores materiales e intelectuales”, puntualizó Polanía.

​Además , la fuerza pública realizó una verificación de seguridad en el centro de la ciudad ante rumores de posibles ataques dirigidos hacia la Gobernación del Cauca y otras entidades gubernamentales.

Según el secretario, “las inspecciones permitieron descartar cualquier amenaza en el sector administrativo”.