Restablecen derechos a dos niños tras operativo contra trabajo infantil en el norte de Barranquilla

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lideró un operativo interinstitucional en el sector de la calle 100 con carrera 46, en Barranquilla, con el propósito de atender situaciones relacionadas con la mendicidad y el trabajo infantil que involucran a niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Jukpa.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y contó con la participación de la Comisaría de Familia, la Alcaldía Distrital, Migración Colombia y la Policía Nacional, a través de unidades del Distrito 1 y los grupos de Derechos Humanos e Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Dos niños quedaron bajo protección del ICBF

Como resultado de la intervención, las autoridades lograron el restablecimiento de derechos de dos niños, quienes quedaron bajo protección del ICBF para activar las rutas de atención correspondientes y garantizar su protección integral.

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En videos que circulan sobre el procedimiento se observa que algunas personas reciben a los uniformados con piedras. Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que continuará acompañando este tipo de acciones articuladas con las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir situaciones que vulneren los derechos de los menores de edad.