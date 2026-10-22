Santa Marta acoge el 5.º Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI

Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT, durante el encuentro en Santa Marta. Foto: ANDI

Santa Marta es sede del 5.º Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), un espacio que reúne a representantes del Gobierno, empresarios, sindicatos y organismos internacionales para analizar los desafíos de la protección de los trabajadores.

Entre los temas centrales del encuentro están los nuevos riesgos derivados del cambio climático y los avances tecnológicos, así como la necesidad de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud física y mental en los entornos laborales.

Cambio climático e inteligencia artificial, entre los retos

Ítalo Cardona, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que el cambio climático genera nuevas condiciones de exposición para quienes trabajan al aire libre, especialmente en sectores como la agricultura, la minería, la industria petrolera y la pesca.

“Estamos hablando de millones de personas que trabajan en la agricultura, en la minería, en el sector de petróleo, en altamar, en la pesca”, advirtió Cardona, al explicar los riesgos que estos fenómenos representan para la salud y la vida de los trabajadores.

El representante también se refirió a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en los entornos laborales, pese a sus aportes a la productividad.

Salud mental, otro desafío para los trabajadores

Cardona advirtió sobre los riesgos psicosociales asociados al estrés y la hiperconectividad, factores que pueden afectar el bienestar de los trabajadores y sus relaciones familiares y sociales.

“Necesitamos conocerlo, necesitamos conversar sobre ello y, por supuesto, necesitamos determinar medidas”, afirmó al referirse a la importancia de gestionar los efectos de la inteligencia artificial y proteger la salud de las personas.

El encuentro se desarrolla durante dos días en Santa Marta y busca promover el diálogo entre los distintos sectores sobre las medidas necesarias para prevenir riesgos y avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.