Aracataca, Magdalena conmemoró los 44 años de la noticia del Nobel a Gabriel García Márquez

Santa Marta

Con conversatorios, actividades culturales y espacios para las nuevas generaciones, el municipio conmemoró los 44 años de la noticia del Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez. La celebración sirvió también como antesala a los actos del centenario del escritor, previstos del 3 al 6 de marzo.

El evento, tuvo como epicentro el auditorio Ramón Vinyes el ‘Sabio Catalán’, y los jardines de la Casa Museo donde participaron gestores culturales, estudiantes, miembros del grupo de protección al turismo y patrimonio de la Policía Nacional, además de docentes, medios de comunicación y turistas de diferentes partes del mundo.

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“Nos sentimos muy contentos porque un día como hoy nuestro paisano ilustre Gabriel García Márquez recibió la noticia de que se había ganado el Nobel de literatura y lógicamente de ahí la historia de Aracataca se partió en dos”, dijo Omaris Mendoza, secretaria de desarrollo social del municipio.

Por otro lado, la programación del centenario se encuentra en su etapa de preparación y contempla siete ejes temáticos: turismo, música, literatura, periodismo, arte, cine y medio ambiente.

En ese contexto, la organización también trabaja en la gestión de obras de infraestructura que respondan a las necesidades de Aracataca y acompañen su proyección como destino cultural y literario.