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22 oct 2026 Actualizado 23:15

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Liberan a comerciante venezolano retenido en Barranquilla: pedían $200 millones por su libertad

Según las autoridades, dos mujeres, mediante engaños, lo subieron a una camioneta.

Comerciante venezolano liberado en Barranquilla. Foto: @GaulaMilitares

Comerciante venezolano liberado en Barranquilla. Foto: @GaulaMilitares

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Un comerciante venezolano que había sido retenido en Barranquilla fue liberado por el Gaula Militar Caribe. Sus captores pedían hasta $200 millones a cambio de su libertad.

Según las autoridades, la víctima fue retenido cuando llegó a Barranquilla. Fue abordado por dos mujeres, que “mediante engaños y persuasión, lo condujeron a una camioneta, en la que fue retenido contra su voluntad”.

El Ejército indicó que, una vez recibida la denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda, verificación y barrido en el sector, ejerciendo presión sobre los captores, quienes dejaron al comerciante en libertad en una zona apartada.

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“Las labores investigativas continúan para identificar y capturar a los responsables de esta modalidad delictiva, que utiliza el engaño como mecanismo para atraer y retener a sus víctimas con fines extorsivos”, indicaron.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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