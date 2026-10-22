Hallan muerto alias ‘Comando 600’ en La Guajira: había sido capturado por extorsión en Santa Marta

Alias ‘Comando 600’, quien había sido capturado en Santa Marta por presuntas extorsiones a comerciantes y empresarios del sector turístico, fue hallado muerto en la carretera que comunica a Maicao con Riohacha, en el departamento de La Guajira.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 65 de esta vía, con heridas ocasionadas por arma de fuego. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver para los procedimientos médico-legales.

El nombre de este hombre había trascendido en Santa Marta el pasado 8 de junio, cuando fue capturado junto con alias ‘Comando Pilili’ durante un operativo de las autoridades. Ambos eran señalados de estar presuntamente vinculados con exigencias económicas ilegales a comerciantes y empresarios de El Rodadero.

Según la información entregada por las autoridades sobre ese procedimiento, las presuntas extorsiones investigadas ascenderían a 120 millones de pesos. Los capturados también fueron señalados de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura armada ilegal con presencia en zonas del Magdalena y La Guajira.

Ahora, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de alias ‘Comando 600’, establecer quiénes estarían detrás del crimen y determinar los móviles del homicidio. Hasta el momento, estos aspectos son materia de investigación.