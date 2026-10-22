Elon Musk anuncia posible fusión entre Tesla y SpaceX

Este martes 21 de octubre, en una teleconferencia en la que participó Elon Musk, sobre como SpaceX superara sus propios números, informó que es muy posible que las dos empresas se fusionen puesto que sería una gran oportunidad y beneficio para ambas compañías.

La posibilidad surgió este martes luego de que las administraciones junto a Elon Musk, estudiaran la oportunidad por separado para pactar una eventual alianza, sus beneficios y sus dificultades a futuro, Musk enfatizó que no puede participar en la decisión final, debido a conflicto de intereses que tiene con ambas empresas.

Esta conversación nació de la subida de acciones tanto de SpaceX que fue 10% y de Tesla que fue 3,5%, unas cifras que en lo que llevan en el mercado no habían tenido un alza tan significativa.

Una alianza estratégica que funcionaría en la bolsa

Por su parte, SpaceX informó que su servicio de internet satelital Starlink alcanzó 13,6 millones de suscriptores durante el tercer trimestre. Sin embargo, los ingresos de este negocio crecieron un 69 % frente al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 5.250 millones de dólares.

Asimismo, SpaceX trabaja para que su nave Starship pueda realizar el reabastecimiento de combustible en el espacio, un paso clave para transportar astronautas a la Luna en el marco de un contrato con la NASA.

La compañía espera tener listo el próximo año un prototipo capaz de acoplarse con la nave Orion para la misión Artemis III, que antecede al alunizaje previsto para 2028. Sin embargo, todavía existen dudas sobre si cumplirá con los plazos establecidos. Starship también será fundamental para poner en órbita una nueva generación de satélites Starlink, con mayor capacidad y velocidad de conexión.

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