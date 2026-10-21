El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la derrota de Nacional ante Cúcuta y el empate de Millonarios ante Once Caldas.
¿Nacional no es tan bueno como parece? El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre las declaraciones de Teófilo Gutiérrez sobre los entrenadores y la polémica que desató. Steven dijo: “Hay preocupación en Barranquilla, por unas declaraciones que dio Teófilo Gutiérrez sobre los técnicos. Él nunca habló sobre el Junior, ni sobre la actualidad del equipo tiburón, y lo han tergiversado”. Sobre el tema Campo agregó: “Muchos lo tomaron como si fuera una declaración hacía Viera, porque se habló de rotación y otros cambios, pero la verdad es que él nunca habló del Junior, sino que es un pensamiento de él”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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