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21 oct 2026 Actualizado 20:00

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El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la derrota de Nacional ante Cúcuta y el empate de Millonarios ante Once Caldas.

Dayro Moreno festeja su gol ante el Cúcuta con el Once Caldas / Colprensa.

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Dayro Moreno festeja su gol ante el Cúcuta con el Once Caldas / Colprensa.
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¿Nacional no es tan bueno como parece? El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2026

¿Nacional no es tan bueno como parece? El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Campo Elías Terán hablaron sobre las declaraciones de Teófilo Gutiérrez sobre los entrenadores y la polémica que desató. Steven dijo: “Hay preocupación en Barranquilla, por unas declaraciones que dio Teófilo Gutiérrez sobre los técnicos. Él nunca habló sobre el Junior, ni sobre la actualidad del equipo tiburón, y lo han tergiversado”. Sobre el tema Campo agregó: “Muchos lo tomaron como si fuera una declaración hacía Viera, porque se habló de rotación y otros cambios, pero la verdad es que él nunca habló del Junior, sino que es un pensamiento de él”.

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