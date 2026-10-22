Desplazamiento masivo en el Catatumbo por escalada de violencia

Norte de Santander.

Un nuevo desplazamiento masivo sacude a la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Más de 80 familias campesinas abandonaron sus hogares en la zona rural de San Calixto y llegaron al municipio de El Tarra, huyendo de los enfrentamientos armados y los ataques con drones cargados con explosivos que mantienen en riesgo a la población civil.

Las comunidades afectadas provienen de los sectores El Progreso, Playitas, La Azulita, La Cristalina, La Fortuna y La Primavera, donde la intensificación de la violencia obligó a las familias a salir de sus territorios para proteger sus vidas, especialmente las de los niños y las mujeres.

Un líder comunal de La Azulita, quien hace parte de las comunidades desplazadas, aseguró que los campesinos no tienen relación con el conflicto armado y que su salida obedece al temor de quedar en medio de los ataques.

“Las víctimas han sido la población civil y, por ese motivo, nosotros tenemos que salvaguardar la vida de los niños, de las mujeres y de todos nosotros”, manifestó el representante comunitario.

El líder describió las condiciones en las que tuvieron que abandonar sus viviendas y pertenencias, en medio de la urgencia por ponerse a salvo.

“Vamos con lo que tenemos puesto, con lo que podemos echar en el bolso, porque de verdad nos tocó salir así, de prisa”, relató.

Ahora, las familias buscan ayuda en la Alcaldía de El Tarra, municipio al que llegaron por su cercanía con las veredas de donde provienen.

La comunidad pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades locales garantizar asistencia humanitaria, especialmente alimentación y alojamiento, ante la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.

“Nosotros lo que queremos es la paz. Queremos salir para evitar una muerte o la de cualquier familiar, de cualquier amigo. Los campesinos no debemos seguir pagando las consecuencias de la confrontación armada”, expresó el líder comunal.