Se inician pagos de Renta Joven

Cúcuta

La oficina de Prosperidad Social en Cúcuta trasladará su atención al público al Centro Comercial Las Mercedes, antigua Cárcel Modelo, a partir del lunes, donde se atenderá a los beneficiarios de Renta Joven, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor.

Angélica Salazar, jefe de la oficina, informó que el nuevo horario será de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Dentro de los beneficios del programa, la entidad también manifestó que ya se adelantan los pagos de la quinta transferencia de Renta Jóven programada entre el 21 y el 28 de octubre. Los beneficiarios con documento terminado en 1, 2 y 3 tenían programado el abono para el 21 de octubre, los terminados en 4, 5 y 6 para el 22 y los terminados en 7, 8, 9 y 0, para el 23.

Quienes tengan una cuenta activa recibirán el dinero mediante abono a una cuenta de ahorros o billetera electrónica, mientras que quienes no cuenten con un producto financiero habilitado podrán reclamarlo por giro en SuperGIROS ya habilitados en todo el departamento.

La funcionaria también lanzó una alerta a los hogares beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, pues hay una gran cantidad de familias que aún no han firmado el acta de compromiso, trámite necesario para continuar en el programa.

“Tenemos más de 1.700 hogares sin firma y corren el riesgo de perder el próximo ciclo de pago, por eso, deben acercarse a la oficina para realizar la firma virtual, pues la falta de este requisito podría afectar el acceso a los próximos recursos”, advirtió la directora.

Frente al programa Colombia Mayor, Salazar aclaró que actualmente no están abiertas las inscripciones para nuevos beneficiarios y que la oficina no está recibiendo documentos para este proceso.

Según explicó, la medida responde a los lineamientos nacionales de Prosperidad Social relacionados con la transición al Registro Universal de Ingresos (RUI), cuya implementación está prevista a partir de julio de 2027.

La entidad invitó a los beneficiarios de los diferentes programas a acudir a la nueva sede para resolver inquietudes, verificar sus trámites, recibir orientación sobre los pagos y la importancia de cumplir con los requisitos pendientes, consultando oportunamente las fechas de pago para evitar inconvenientes en la entrega de las transferencias.