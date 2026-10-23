Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 oct 2026 Actualizado 11:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Secuestrado comerciante en Ocaña

La víctima es Luis Alfredo Quintero Trillos

Luis Alfonso Quintero Trillo, víctima de secuestro en Ocaña / Foto Redes Sociales

Luis Alfonso Quintero Trillo, víctima de secuestro en Ocaña / Foto Redes Sociales

Luis Alfonso Quintero Trillo, víctima de secuestro en Ocaña / Foto Redes Sociales
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Ocaña vuelve hacer el epicentro de un nuevo caso de secuestro en menos de 24 horas, frente a otro hecho registrado en Tibú.

La víctima fue identificada como Luis Alfonso Quintero Trillos, propietario de un reconocido establecimiento comercial en ese municipio.

Las autoridades advirtieron que el comerciante fue sacado por los secuestradores del Restaurante Boyacá, ubicado en el barrio Acolsure y llevado hacía la región del Catatumbo.

Las primeras acciones de los investigadores judiciales advierten que al parecer el Ejército de Liberación Nacional ELN, sería el presunto responsable de este hecho violento.

En el municipio de Tibú también se registró otro secuestro, donde la víctima es una reconocida prestamista identificada como Lina Carolina Ortega Contreras, de quien se desconoce su paradero.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado