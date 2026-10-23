Secuestrado comerciante en Ocaña

Norte de Santander

Ocaña vuelve hacer el epicentro de un nuevo caso de secuestro en menos de 24 horas, frente a otro hecho registrado en Tibú.

La víctima fue identificada como Luis Alfonso Quintero Trillos, propietario de un reconocido establecimiento comercial en ese municipio.

Las autoridades advirtieron que el comerciante fue sacado por los secuestradores del Restaurante Boyacá, ubicado en el barrio Acolsure y llevado hacía la región del Catatumbo.

Las primeras acciones de los investigadores judiciales advierten que al parecer el Ejército de Liberación Nacional ELN, sería el presunto responsable de este hecho violento.

En el municipio de Tibú también se registró otro secuestro, donde la víctima es una reconocida prestamista identificada como Lina Carolina Ortega Contreras, de quien se desconoce su paradero.