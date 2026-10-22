Desmantelan presunto punto de venta de drogas cerca de un colegio en Sincelejo

Sincelejo

En desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer la seguridad en entornos escolares y espacios de recreación, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron un allanamiento en el barrio Majagual de Sincelejo, donde fue capturado en flagrancia a Carlos Alfonzo Pérez Vidal, de 37 años , señalado de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

La diligencia se llevó a cabo en un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos varios, ubicado cerca de una institución educativa.

De acuerdo con la investigación, el lugar habría sido utilizado como fachada para la distribución de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los uniformados incautaron 230 gomitas con contenido de THC, nueve vapeadores, 48 recipientes con aceite de cannabis, 40 frascos con popper, tres jeringas con aceite de THC, siete grameras digitales y material utilizado para el empaque y dosificación de sustancias.

Tanto el capturado como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con el proceso por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía indicó que este tipo de intervenciones hacen parte de la estrategia para prevenir la comercialización de drogas en sectores frecuentados por niños, niñas y adolescentes, y reiteró su compromiso con la protección de los entornos escolares en Sincelejo y el departamento de Sucre.