Sucre destaca inversion y legado de Juegos Nacionales 2027 en encuentro de directores de deportes

Sincelejo

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, presentó en Montería los avances de las obras, programas de formación deportiva y estrategias turísticas que buscan consolidar el legado de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027, certamen que el departamento organizará por primera vez junto con Córdoba.

Durante el Encuentro Nacional de Directores de Deportes, la mandataria aseguró que estas justas representan una oportunidad para transformar el territorio a través del deporte, generar nuevas oportunidades para la juventud y fortalecer los procesos de desarrollo social.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la construcción de la primera Villa Olímpica de Sucre, que se levanta en un terreno de 15 hectáreas sobre el corredor que comunica a Sincelejo con el Golfo de Morrosquillo. La primera fase cuenta con una inversión de 63.800 millones de pesos provenientes de regalías y una segunda etapa respaldada por el Ministerio del Deporte con cerca de 26.000 millones de pesos.

La administración departamental también impulsa programas de becas para deportistas y la profesionalización de entrenadores, además de una iniciativa ante la Asamblea de Sucre para aumentar los recursos destinados al sector.

La gobernadora destacó igualmente que los Juegos servirán como vitrina para promocionar la riqueza turística, cultural y gastronómica del departamento. Por eso, este 12 de noviembre los directores de deportes y jefes de misión visitarán Coveñas y Tolú para conocer la oferta hotelera y turística del Golfo de Morrosquillo.

De acuerdo con la organización, los Juegos Nacionales 2027 reunirán cerca de 11 mil deportistas, contarán con 43 escenarios deportivos y albergarán 40 deportes y 62 modalidades, mientras que los Paranacionales incluirán 26 disciplinas.