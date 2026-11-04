Recuperan 22 animales silvestres que permanecían en cautiverio en Sucre y Bolívar

Sincelejo

Un total de 22 ejemplares de fauna silvestre fueron recuperados durante operativos adelantados por unidades de la Armada Nacional en varios municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar.

Las acciones fueron desarrolladas por tropas de los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y No. 14 en los municipios sucreños de Tolú, Ovejas, Galeras y Buenavista, así como en El Carmen de Bolívar, Arjona y San Jacinto, en el vecino departamento de Bolívar.

Entre las especies recuperadas se encuentran iguanas, tortugas, cotorras, canarios, hormigueros meleros, una babilla, un loro real y un toche corbata, animales que presuntamente permanecían en condiciones de cautiverio fuera de su entorno natural.

De acuerdo con la Armada, varios de los ejemplares fueron liberados luego de verificar que se encontraban en condiciones adecuadas para regresar a su hábitat.

Los demás quedaron bajo la protección de las autoridades ambientales, entre ellas Carsucre y Cardique, que se encargarán de los procesos de valoración, recuperación y cuidado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia ilegal de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de especies, una práctica que continúa representando una amenaza para la biodiversidad de la región Caribe.

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La Armada señaló que estos operativos hacen parte de las acciones permanentes para proteger los ecosistemas y combatir los delitos ambientales que afectan la fauna nativa del país.