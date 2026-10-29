Ocho capturados y seis minas ilegales destruidas en operativos en Sucre y Córdoba

En operaciones conjuntas de la Armada Nacional, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, fueron capturadas ocho personas presuntamente vinculadas con actividades de minería ilegal en los departamentos de Sucre y Córdoba.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el corregimiento Volador, en Tierralta, Córdoba, donde las autoridades capturaron a dos personas y destruyeron de manera controlada seis unidades de producción minera.

De acuerdo con la información oficial, esta intervención buscaba impactar las economías ilícitas de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

De manera simultánea, en el municipio de Morroa, Sucre, fueron capturadas otras seis personas y quedaron inmovilizadas dos unidades de maquinaria amarilla que, presuntamente, eran utilizadas para la explotación ilegal de yacimientos mineros.

Los ocho capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Las autoridades indicaron que estas acciones hacen parte de la estrategia para combatir las rentas ilegales de los grupos armados organizados y proteger los recursos naturales afectados por la minería sin permisos.