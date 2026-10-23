Exsenador Mario Fernández Alcocer denuncia a Eva Ferrer por injuria, calumnia y fraude procesal

Sincelejo

El diputado de Sucre y exsenador Mario Fernández Alcocer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Eva Ferrer Galcerán, exasesora de la ex primera dama Verónica Alcocer, por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia, fraude procesal y falsa denuncia.

La acción judicial fue radicada luego de entrevistas y publicaciones del pasado 10 de octubre de 2026.

En ese espacio, la exfuncionaria realizó diversas afirmaciones en las que vinculó a Fernández con supuestos hechos de corrupción, influencia indebida dentro del Gobierno Nacional y presuntos recursos provenientes de Venezuela que, según su relato, habrían sido destinados a financiar campañas políticas.

En la denuncia, Fernández sostiene que las declaraciones afectan gravemente su honra, buen nombre y reputación, al señalarlo públicamente de haber participado en conductas ilícitas sin que, según afirma, existan pruebas que respalden esos señalamientos.

El dirigente político argumenta que Ferrer no se limitó a emitir opiniones o críticas de carácter político, sino que le atribuyó de manera directa hechos que podrían constituir delitos, entre ellos supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y financiación de campañas con recursos de origen ilegal.

Además, el diputado considera que las afirmaciones adquieren una mayor gravedad por haber sido difundidas a través de un medio de comunicación de alcance nacional, lo que, según expone en el documento, amplificó el impacto de las acusaciones sobre su imagen pública.

Fernández solicitó a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para determinar si las declaraciones realizadas por Ferrer cuentan con sustento fáctico y probatorio o si, por el contrario, constituyen imputaciones falsas que vulneran sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

El dirigente sucreño pidió que dentro de la investigación se revisen la entrevista publicada por Semana, las declaraciones rendidas por Ferrer ante las autoridades y cualquier elemento material que permita establecer la veracidad de los señalamientos.