Yahir Acuña se pronuncia tras la revocatoria de su visa estadounidense y anuncia nueva solicitud

Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, se pronunció luego de conocerse la revocatoria de su visa para ingresar a Estados Unidos, decisión que le fue comunicada mediante un correo electrónico enviado por la sección consular de ese país.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el mandatario manifestó que respeta la soberanía de las naciones para decidir quién puede ingresar a su territorio y aseguró que acatará la determinación adoptada por las autoridades estadounidenses.

Acuña reveló que su visa había sido renovada el 16 de abril de 2026 con vigencia hasta abril de 2036. Según explicó, la notificación de revocatoria le llegó apenas 24 horas después de formalizar denuncias ante organismos nacionales e internacionales por hechos que, según él, constituyen un proceso de perfilamiento, persecución y afectaciones a su buen nombre.

El alcalde sostuvo que el documento consular argumenta una supuesta insuficiencia de vínculos con Colombia y dudas sobre la correspondencia entre las actividades previstas y el tipo de visa otorgada. Frente a ello, afirmó que cumple con las condiciones de arraigo establecidas por la normativa migratoria estadounidense y recordó que sus viajes a ese país han tenido exclusivamente fines turísticos.

“Vamos a solicitarla nuevamente”, expresó el mandatario, al indicar que seguirá el procedimiento señalado por las autoridades estadounidenses para presentar una nueva solicitud.

En su intervención también insistió en que el hecho de ser investigado no implica culpabilidad y defendió la importancia de los procesos judiciales con garantías. Aseguró que siempre ha respetado las decisiones de los organismos judiciales y reiteró su confianza en la separación de poderes y en las instituciones democráticas.

Además, cuestionó lo que considera filtraciones de información reservada de procesos judiciales y anunció que continuará promoviendo acciones legales y solicitudes de rectificación frente a informaciones que, según sostiene, no corresponden a la realidad de los hechos.

Acuña señaló que ha presentado denuncias ante entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

Durante el mismo pronunciamiento, destacó resultados de seguridad obtenidos en Sincelejo durante su administración. Mencionó miles de capturas contra integrantes de estructuras criminales, incautaciones de droga y operaciones adelantadas en coordinación con autoridades nacionales e internacionales contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.

También aseguró haber promovido cooperación con organismos como Interpol y la DEA para fortalecer la lucha contra las redes criminales que operan en regiones como el Golfo de Morrosquillo, al que calificó como una ruta estratégica utilizada para el tráfico de estupefacientes.

Al cierre de su intervención, el alcalde advirtió sobre lo que considera riesgos para la democracia colombiana cuando se debilita la independencia entre las ramas del poder público.

Según afirmó, la preservación de la autonomía institucional, el respeto por las diferencias, la libertad de expresión y las garantías judiciales son elementos fundamentales para evitar que el país derive hacia escenarios donde prevalezcan los juicios prematuros y las decisiones alejadas del equilibrio democrático.