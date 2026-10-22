Autoridades reportan Golpe a finanzas del Clan del Golfo en Córdoba y Sucre

Sincelejo

Una operación conjunta de las autoridades permitió la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de participar en actividades de extorsión en varios municipios de Córdoba y Sucre.

Los procedimientos judiciales fueron ejecutados por tropas del Gaula Militar Sinú, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento, en Córdoba, así como en Sincelejo y Tolú, en Sucre.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos harían parte de la subestructura Javier Yepes Cantero y estarían vinculados a una comisión de finanzas encargada de recaudar recursos producto de extorsiones a diferentes sectores económicos de la región.

Entre los capturados figura alias Caballo, señalado por las autoridades como presunto cabecilla militar de zona. Según la investigación, tendría una trayectoria criminal de más de ocho años y sería el responsable de dirigir y supervisar el cobro de exigencias económicas ilegales en municipios del Bajo Sinú.

Las autoridades indican que este presunto integrante del grupo armado tendría bajo su mando una red de apoyo encargada de ejecutar labores de seguimiento, intimidación y presión contra las víctimas.

Además, habría ordenado represalias contra quienes se negaban a cumplir con las exigencias económicas impuestas por la organización.

En el operativo también fue capturado alias Burro, identificado como supuesto coordinador de las extorsiones en Lorica y San Antero.

Las investigaciones lo relacionan con presiones directas a las víctimas cuando estas se resistían a entregar los pagos exigidos por la estructura criminal.

Los elementos recopilados durante el proceso investigativo señalan que algunas personas afectadas habrían sido obligadas a entregar altas sumas de dinero bajo amenazas de muerte. Incluso, en determinados casos, las cuotas extorsivas habrían sido incrementadas progresivamente para aumentar los ingresos ilegales de la organización.

Durante las diligencias fueron incautadas armas de fuego, munición y varios teléfonos celulares que serán sometidos a análisis por parte de los organismos judiciales como parte del proceso investigativo.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Las autoridades destacaron que este resultado afecta de manera directa las finanzas del Clan del Golfo y reduce su capacidad de intimidación sobre comerciantes, transportadores y otros sectores productivos de Córdoba y Sucre.

Finalmente, el Ejército y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o actividades criminales a través de los canales habilitados, con el fin de fortalecer las acciones contra los grupos armados ilegales que operan en la región.