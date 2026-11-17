Montería

Las autoridades de salud de Sucre informaron que siete Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) han sido objeto de cierres parciales en el departamento en lo corrido de 2026, tras los operativos de inspección y vigilancia que buscarían garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación de servicios de salud.

“A través de los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), se desarrollan operativos en los diferentes municipios de Sucre, mediante visitas de verificación, seguimiento a los prestadores y revisión de las condiciones legales, técnicas y sanitarias requeridas para su funcionamiento. Estas actuaciones permiten identificar irregularidades y tomar decisiones oportunas para proteger a los pacientes”, sostuvo Américo Vittorino Yepes, funcionario del área de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Sucre.

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Según el funcionario, como parte de estos procedimientos, recientemente fue suspendida una jornada de atención en salud que contemplaba la realización de ecografías, luego de que, durante la verificación correspondiente, se identificaran incumplimientos de la normativa que regula la prestación de estos servicios.

Tras lo expuesto, hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan especial cuidado al momento de acceder a jornadas médicas, exámenes diagnósticos y valoraciones de salud que son promocionadas a través de redes sociales u otros medios de comunicación.

“En ese sentido, recomendamos consultar previamente ante la Secretaría de Salud si las instituciones y los prestadores que ofrecen estos servicios cuentan con la debida habilitación y autorización, antes de someterse a cualquier procedimiento médico. Si bien es cierto que existen IPS que cumplen con la normatividad para ofertar y prestar estos servicios de salud, también hay instituciones, tanto internas como externas al departamento, que no cuentan con los requisitos necesarios, poniendo en riesgo la salud y la integridad de cada uno de nosotros”, advirtió.