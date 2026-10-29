San Onofre, único municipio de Sucre reconocido por su gestión en favor de la niñez

Sincelejo

El municipio de San Onofre fue destacado a nivel nacional por sus acciones en favor de la infancia y la adolescencia. La alcaldesa Marta Cantillo Martínez recibió en Bogotá el reconocimiento como Gobernante Comprometida con la Niñez y la Adolescencia 2026, convirtiéndose en la única mandataria municipal de Sucre en obtener esta distinción.

El galardón resalta el trabajo adelantado por las administraciones locales para garantizar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en la promoción del juego, la recreación y la construcción de entornos protectores.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, una de las estrategias que contribuyó a este reconocimiento fue La Vecindad del Chavo, iniciativa lúdico-recreativa que ha llegado a comunidades urbanas y rurales con actividades orientadas a fortalecer la convivencia, el bienestar y la participación de la niñez.

La mandataria destacó que el reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de las familias, instituciones educativas, personal de salud y organizaciones comunitarias para brindar espacios más seguros a los menores del municipio.

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San Onofre fue el único municipio de Sucre entre los 45 gobiernos municipales reconocidos en el país.

En total, la exaltación nacional fue otorgada a 57 mandatarios, entre gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y alcaldes municipales que han impulsado acciones para garantizar el derecho al juego y el desarrollo integral de la niñez.

Para la administración local, este logro ratifica el compromiso de seguir fortaleciendo políticas públicas dirigidas a la protección, inclusión y bienestar de los niños, niñas y adolescentes del municipio.