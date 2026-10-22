Deslizamiento destruyó cuatro viviendas y mantiene en riesgo a familias en el Moniquirá

Familias damnificadas esperan ayudas de la Alcaldía mientras persisten los movimientos y las filtraciones en el terreno.

Moniquirá

Cuatro viviendas quedaron destruidas por un deslizamiento de tierra registrado durante la madrugada en el sector de Las Canoas y San Rafael. La emergencia ocurrió aproximadamente a la una de la mañana, luego de varios días de agrietamientos y filtraciones de agua en el terreno, según relató Elber Soto, uno de los ciudadanos que se encuentra en el lugar.

El ciudadano explicó que la situación comenzó hace seis días, después de un sismo de magnitud aproximada de 5, cuando aparecieron grietas en la parte alta del terreno, cerca de las viviendas. Ante esta situación, la comunidad consultó a un ingeniero, quien advirtió sobre el riesgo de un movimiento en masa.

“Él dijo que eso estaba para deslizarse. Y esta mañana, a la madrugada, como a la una de la mañana, se fue. Se deslizó eso. Las casas, todas se deslizaron”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el movimiento de tierra provocó la pérdida total de las viviendas y de otras estructuras ubicadas en los predios. “Todo se fue, hasta los ranchos de las gallinas. En este momento hay gente colaborando para rescatar lo que quedó y sacar de la tierra las cosas que estaban adentro”, señaló.

Soto también entregó detalles sobre la magnitud de las grietas que se presentaron en el terreno. Según explicó, inicialmente estas alcanzaban dimensiones de entre 30 y 50 metros, pero después del deslizamiento la situación cambió. “Pero ahorita quedó por ahí de seis metros. Se devolvió todo para abajo. O sea, se deslizó todo eso”, manifestó el ciudadano.

Frente a las consecuencias de la emergencia, el ciudadano considera que no sería posible reconstruir las viviendas en el mismo lugar y que las familias afectadas tendrían que buscar otros terrenos para establecerse.

“Yo creo que ahí no se puede ya construir, porque no quedó dónde. Toca pensar en otro lugar, hacer una casita por ahí en otro lado, para poder seguir con la vida”, expresó.

Sobre la atención institucional, Soto indicó que al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía. También manifestó que esperan la visita del alcalde para conocer qué ayudas se pueden gestionar para las familias damnificadas.

“Estamos esperando a ver si de pronto se acerca por ahí a mirar, a ver en qué puede colaborar o qué ayuda nos puede dar para llegar a hacer las viviendas o alguna cosa. Lo que más se pueda, mejor”, agregó.