Capturan a tres personas en una mina ilegal en Nariño

Nariño

Tres personas fueron capturadas en una presunta explotación minera ilegal ubicada en la vereda El Llano, corregimiento de Villanueva, en el municipio de Colón Génova ubicado al norte de Nariño, en donde, según la Policía, las condiciones del terreno y la presencia de ciudadanos que obstaculizaron el acceso impidieron retirar los equipos e inhabilitar el lugar.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Nariño, en coordinación con el Ejército Nacional, durante la intervención fueron encontrados dos motores eléctricos y un motor extractor de aire, presuntamente utilizados en la actividad minera.

La Policía advirtió que este tipo de explotaciones puede generar contaminación de fuentes hídricas, deterioro de los suelos y afectaciones a los ecosistemas, además de riesgos para quienes trabajan en condiciones inseguras.

Cabe recordar que en Nariño 27 personas han muerto hasta ahora por el desarrollo de actividades auríferas de manera ilegal o artesanal en tragedias mineras registradas en menos de dos meses, en las cuales han muerto en su mayoría mujeres cabeza de familia.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.