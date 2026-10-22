Dos muertos en un ataque al aeropuerto internacional saudí de Dammam

Dos personas han muerto y ocho han resultado heridas en un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabía Saudí, según informaron este jueves las autoridades saudíes, en lo que supone una nueva ofensiva contra una instalación aeroportuaria del país árabe.

La Autoridad General de Aviación Civil ha confirmado que una de las víctimas era de nacionalidad india y la otra saudí.

Por lo que respecta a los heridos, oriundos de la India, el Yemen, Bangladés y Nepal, presentan lesiones «de diversa gravedad, desde leves hasta graves», afirmó la autoridad.

Mientras, «se siguen evaluando los daños y tomando todas las medidas necesarias para la seguridad de los viajeros y trabajadores» y ya se han reanudado las operaciones aéreas.

Los hutíes guardan silencio

Hasta el momento, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen no han reivindicado esta acción, aunque todo apunta a que el grupo cometió el ataque, que se suma a una serie de recientes ofensivas con decenas de muertos y heridos contra aeropuertos de Arabia Saudí, país que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido al liderar la coalición militar antihutí.

El pasado 10 de octubre, 13 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capitalina Riad, uno de los más grandes de Oriente Medio, en un ataque atribuido a los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, desde 2014.

La escalada de ataques

Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus operaciones contra Arabia Saudí desde comienzos de octubre y han apuntado contra diferentes instalaciones energéticas y civiles del país árabe.

Precisamente ayer, Arabia Saudí interceptó un dron lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyos restos del dron destruido causaron al menos dos muertos y dos heridos el miércoles.

A su vez, la coalición mantiene sus operaciones aéreas en áreas del Yemen bajo control de los rebeldes y ofrece cobertura al Gobierno yemení internacionalmente reconocido en su contraofensiva para recuperar las partes de la costa y del noroeste del país en manos de los insurgentes desde 2014.

La interceptación de un dron lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), dejó al menos dos muertos y dos heridos el miércoles, informó Riad.

Estados Unidos anunció la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudí, cuyo príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, abordó la víspera con el presidente francés, Emmanuel Macron, la «coordinación de esfuerzos necesarios» entre ambos países en plena crisis en Oriente Medio, marcada también por la guerra de Irán.