¿Ya conoce la nueva montaña rusa de Salitre Mágico? Con un recorrido de 350 metros llega RALLUS

Crédito: Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT); Néstor Bermúdez Mojica, director general de Salitre Mágico; y Ángela Díaz, directora de ACOLAP.

Salitre Mágico es uno de los parques de diversiones más reconocidos de Colombia y un referente de entretenimiento familiar en Bogotá. El parque cuenta con un aproximado de 30 a 39 atracciones, divididas principalmente en categorías de alto impacto, familiares e infantiles. El parque le ha apostado a la recreación y el ocio de aquellos que buscan diversión en la ciudad.

Por ello, Salitre Mágico amplía nuevamente su catálogo con la apertura de RALLUS, su quinta montaña rusa. La atracción abrió oficialmente al público el pasado 16 de octubre de 2026 y se suma a la variedad recreativa que ofrece el parque para quienes buscan planes de diversión en familia y con amigos.

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RALLUS Salitre Mágico

De acuerdo con la información publicada en la página oficial del parque, la nueva montaña rusa cuenta con las siguientes características:

Longitud de recorrido: 350 metros.

350 metros. Altura máxima: 20 metros.

20 metros. Velocidad: 60 kilómetros por hora.

60 kilómetros por hora. Novedad: Cuenta con tres giros en espiral a lo largo de su recorrido.

Cuenta con tres giros en espiral a lo largo de su recorrido. Nivel de intensidad: Media - Baja

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¿Cuál es la altura mínima para subir a RALLUS?

Aunque la atracción es presentada como una alternativa para disfrutar en familia desde los ocho años, es crucial tener en cuenta las condiciones de acceso antes de visitar el parque.

La ficha de la nueva montaña rusa señala que se requiere de una altura mínima de 125 centímetros; esto significa que, más allá de cumplir con el requerimiento de edad, se debe tener presente dicha altura para acceder a la atracción.

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¿Con qué pasaportes se puede acceder a RALLUS?

De acuerdo con la información brindada por la página de Salitre Mágico, la montaña rusa, RALLUS, está incluida en la oferta de atracciones de los siguientes pasaportes:

Pasaporte Kids: Para niños con estatura desde los 80 cm hasta 134 cm.

Para niños con estatura desde los 80 cm hasta 134 cm. Pasaporte Nitro: Disponible para visitantes desde los 135 cm.

Disponible para visitantes desde los 135 cm. Pasaporte Nitro Plus: Para personas desde los 145 cm.

Recuerde que los precios y promociones pueden variar según las propuestas del parque. Para consultar las tarifas, se puede ingresar a la página oficial de Salitre Mágico.

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