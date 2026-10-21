Noodles, guitarrista de The Offspring, se aleja de los escenarios por un problema de salud

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 18: Noodles of The Offspring performs during 2025 When We Were Young festival at the Las Vegas Festival Grounds on October 18, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Tim Mosenfelder/WireImage) / Tim Mosenfelder

Noodles, guitarrista y cofundador de The Offspring, anunció este miércoles su retiro temporal de la gira actual de la banda para atender un problema de salud.

¿Qué dijo Noodles?

En un comunicado publicado en el perfil oficial de Instagram de la banda, Kevin John Wasserman escribió:

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“Con profunda tristeza, debo anunciar que necesito apartarme de las presentaciones en vivo durante un tiempo para ocuparme de un problema de salud repentino y bastante serio”.

“El resto de la banda me respalda, me brinda un apoyo enorme y seguirá dándolo todo sobre el escenario durante mi ausencia. Espero volver a los escenarios más pronto que tarde. Hasta entonces, los extrañaré con todo mi corazón. Gracias por tenerme presente en sus pensamientos. Se los agradezco de verdad”, finalizó.

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¿Hace cuánto están de gira?

The Offspring han estado de gira durante todo el año con su tour “Supercharged”.

¿Cuándo fue la última vez que est

En el marco de esta gira se presentaron por quinta vez en Colombia el 23 de marzo de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.