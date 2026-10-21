Inician pagos de Ingreso Mínimo Garantizado: ¿Quiénes lo reciben y cuánto es el monto?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició un nuevo ciclo de pagos de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), correspondiente al mes de octubre de 2026. Estrategia que brinda apoyo económico a hogares y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, como parte de la política social liderada la Administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán.

Lea también: Ingreso Mínimo Garantizado: ¿Quiénes tienen derecho? Así puede consultar los beneficiarios

En octubre de 2026, más de 190.000 hogares reciben transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), a través de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, que benefician a más de 740.000 personas. A su vez, más de 270.000 personas reciben estos apoyos mediante los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, junto con la comunidad emberá que retornó a sus territorios y cuyos pagos ya finalizaron.

Para este ciclo, el Distrito destina más de $ 45.000 millones en transferencias monetarias. Con los pagos de octubre, la inversión acumulada en lo corrido de 2026 supera los $ 435.000 millones.

¿Quiénes tienen derecho al Ingreso Mínimo Garantizado?

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Integración Social, las poblaciones seleccionadas para el beneficio de la IMG se dividen en personas y hogares, de la siguiente manera:

Personas

Personas con discapacidad (Grupo: A, B, C1 - C9)

Personas mayores (Grupo: A, B, C1)

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares

Hogares con pobreza extrema (Grupo: A)

Familias que residan en pagadiarios.

Hogares con niños o niñas entre los 0 y 6 años (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares con niños, niñas y/o adolescentes entre los 7 y 19 años (Grupo: A y B)

Víctimas con pertenencia étnica.

Le puede interesar: Integración Social alertó posibles fraudes con Ingreso Mínimo Garantizado ¿Cómo funciona?: Entérese

¿Cómo saber sí ya recibí el pago de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

La entrega de los recursos se hará de forma escalonada a través de las billeteras digitales de dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social, o mediante giros en los puntos Efecty. Una vez las transferencias estén disponibles, las personas recibirán un mensaje de texto con la notificación correspondiente.

Pagos de Ingreso Mínimo Garantizado para personas mayores en Bogotá

Los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado dirigidos a las personas mayores se encuentran al día. Con el ciclo de octubre, la estrategia completa el décimo pago del año, de acuerdo con el cronograma establecido, reafirmando el compromiso de Bogotá con el bienestar y la protección social de esta población.

Para las personas mayores y, en general, para quienes reciben las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado, estos apoyos van más allá de la entrega de recursos económicos. Representan una oportunidad para aliviar las dificultades del día a día, atender necesidades esenciales y tener mayor autonomía para tomar decisiones sobre su vida.

Canales de atención de Ingreso Mínimo Garantizado

Para consultar información oficial sobre Ingreso Mínimo Garantizado y resolver inquietudes, la ciudadanía puede acudir a la página web www.integracionsocial.gov.co, comunicarse a la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6).

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: