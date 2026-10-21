¿Karol G y Feid volvieron?: Estas son las pistas en sus redes que sugieren un posible regreso

Las redes se encendieron con algunas publicaciones de Karol G y Feid que sugieren un posible regreso entre ambos artistas.

¿Qué publicaciones sugieren su regreso?

“La Bichota” apareció en una de las presentaciones de su actual gira “Viajando por el mundo Tropitour” con un atuendo verde, el color de Ferxxo, interpretando su éxito “Si antes te hubiera conocido”, que se ha interpretado como una señal de referencia a su expareja.

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Por su parte, Feid publicó en sus redes una frase que decía “Verte ganar también es parte de mi oración”, escrita en letras negras sobre un fondo rosa y color asociado con la estética de la estrella paísa de sus anteriores discos “Mañana será bonito (Bichota season)” y “Mañana será bonito”.

Además, en un video promocional con el rapero y compositor puertorriqueño Alvarito Díaz, donde el paisa está sentado en una mesa con su computador portátil, que tiene un sticker con el logo de los cocos del penúltimo disco de Karol G “Tropicoqueta”.

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¿Cómo fue su relación?

A principios de 2023, se confirmó la relación de Karol G con Feid, tras asistir juntos al evento Billboard Women in Music 2024.

En abril de 2026, Karol G participó en el programa “Call Her Daddy” y confirmó el fin de su relación con Feid. Expresó que ya no era feliz en la relación.