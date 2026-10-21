5,5 millones de bogotanos participarán en el Simulacro Nacional de este 21 de octubre

A partir de las 10:00 a. m. de este miércoles 21 de octubre, Bogotá realizará la edición número 18 del simulacro, con un total de 5.501.786 de participantes registrados.

La jornada contará con la participación de personas de distintas edades y con diversas necesidades, así como de familias, comunidades, empresas, colegios, universidades y entidades públicas. También, participarán personas con discapacidad, adultos mayores, familias multiespecie con animales de compañía, promoviendo una preparación inclusiva que permita reconocer las necesidades de cada grupo y fortalecer el cuidado colectivo.

“El simulacro nos invita a pensar cómo cuidarnos, apoyar a quienes requieren ayuda y proteger también a nuestros animales de compañía. La preparación es una tarea colectiva que nos permite construir una Bogotá más segura e inclusiva”. Señaló el director del IDIGER, Guillermo Escobar.

El Distrito invita a la ciudadanía a participar en esta jornada de preparación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de octubre a las 9:00 a. m. El ejercicio iniciará a las 10:00 a. m. Una vez finalizado, los participantes del Simulacro Bogotá 2026 podrán reportar su participación y descargar la constancia correspondiente a través del único canal oficial: www.simulacro.idiger.gov.co.