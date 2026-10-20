Hora exacta del Simulacro Nacional 2026 este 21 de octubre: ¿qué hacer cuando suene la alarma? Getty Images

Este miércoles 21 de octubre de 2026, Colombia se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una actividad que busca integrar a los diferentes actores que hacen parte de la prevención y atención de los diferentes tipos de emergencias que pueden presentarse en cada uno de los territorios del país.

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Aunque la participación está coordinada a través de sectores, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, no hace falta integrar alguna de estas y pueden también las familias y la ciudadanía en general sumarse a la jornada.

¿Por qué hace el Simulacro Nacional?

Según explica la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Simulacro Nacional se realiza con el propósito de poner a prueba las capacidades de respuesta al momento de una emergencia, en cuanto a instrumentos, coordinación y capacidades con los que cuentan los diferentes sectores, entidades y comunidades frente a las amenazas que podrían enfrentar.

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Los objetivos principales del estudio se resumen en tres enfoques principales: validar el adecuado funcionamiento de estrategias, planes y protocolos; evaluar la capacidad de las autoridades; e implementar mejoras donde corresponda, según los hallazgos de la jornada.

En ese sentido, el simulacro podría evaluar una o varias de las siguientes instancias:

Gobernanza y coordinación

Toma de decisiones

Comunicaciones

Servicios básicos de respuesta

Información para las decisiones

Funciones de soporte (comunicación en emergencia, información pública)

¿Para qué tipo de emergencia se hace el simulacro?

El simulacro contempla diferentes escenarios de riesgo según lo contemplado en los planes municipales y departamentos de Gestión del Riesgo, que los sectores deberán identificar y definir qué tipo de capacidades permite este escenario poner a prueba.

En ese sentido, entre las posibles emergencias contempladas en el ejercicio se encuentran:

Heladas

Tormentas eléctricas

Vendavales

Ciclones tropicales

Granizadas

Actividad volcánica

Sismos

Tsunamis

Erosión fluvial y costera

Llucias

Avenidas torrenciales

Inundaciones súbitas y lentas

Sequías y desabastecimiento de aguas

Incendios forestales

Movimientos en masa, deslizamientos

También se recomienda tener en cuenta dentro de la planificación los territorios que podrían verse afectados por circunstancias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

¿A qué horas es el Simulacro Nacional del 21 de octubre y qué se debe hacer?

El Simulacro Nacional del 21 de octubre en Colombia tendrá dos momentos, de acuerdo con el alcance y los actores participantes:

10:00 a. m.: Ejercicio para sectores, entidades públicas y privadas; organizaciones sociales, comunales y comunitarias, familias y ciudadanía.

Ejercicio para sectores, entidades públicas y privadas; organizaciones sociales, comunales y comunitarias, familias y ciudadanía. 2:00 p. m.: Simulacro para autoridades territoriales de gestión del riesgo de desastres (alcaldías y gobernaciones), orientada a validar las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE).

¿Quiénes participan en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia?

En el Simulacro Nacional están convocados a participar los siguientes sectores y entidades:

Administraciones departamentales, distritales y municipales

Sectores productivos

Entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD): Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía.

Entidades públicas y privadas

Organizaciones sociales y comunitarias

Cabe recordar que las inscripciones a través de estos actores estuvieron abiertas hasta el pasado 16 de octubre de 2026.

Sin embargo, no es necesario ser parte de alguna de estas entidades o sectores para hacer parte del simulacro, y tanto familias como comunidades pueden sumarse a la actividad a las 10 de la mañana, identificando los riesgos latentes y los factores a evaluar antes mencionados.

¿Es obligatorio evacuar durante el simulacro? ¿Qué se hace al escuchar la alarma?

La UNGRD explicó que participar en el Simulacro Nacional 2026 no implica necesariamente que las personas tengan que evacuar.

De acuerdo con la entidad, las acciones de autoprotección a tomar durante el simulacro dependen del escenario de riesgo que se escoja y las medidas que se deban tomar según las autoridades para dicha circunstancia.

En ese orden de ideas, pueden contemplarse diversas acciones para salvaguardar la vida más allá de la evacuación, como lo es, por ejemplo, buscar refugio adecuadamente.

Puede consultar toda la información relacionada con la planeación, ejecución y evaluación del ejercicio en el micrositio habilitado por la UNGRD https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacro o también remitir cualquier duda al correo simulacro@gestiondelriesgo.gov.co

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