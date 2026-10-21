Rappi hará parte de la revitalización de los bajopuentes en Bogotá
El primer espacio que estará en esta nueva alianza será el de la carrera 9 calle 100 en localidad de Usaquén.
Caracol Radio conoció el proyecto de resolución con el que la Alcaldía de Bogotá, en el marco de la estrategia ‘Bajo Puentes’, buscará organizar y brindar espacios seguros para los rappitenderos y la comunidad en la ciudad.
De acuerdo con los estipulado, las intervenciones serán físicas, sociales culturales y económicas. Así las cosas, la retribución económica será directamente en especie y en inversión directa al mejoramiento del espacio público.
Según el texto del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público el valor de la retribución en especie tendría un valor aproximado de 198 millones de pesos por 3 o 5 años.
REVITALIZACIÓN DEL BAJO PUENTE DE LA CARRERA 9 CON CALLE 100
Inicialmente se pactará la instalación de varias herramientas que ayuden a mejorar el espacio público:
- Bicicleteros
- Puntos eléctricos
- Hidrosanitarios
- Circuito de Seguridad
- Gimnasio-Máquinas múltiples
- Sillas urbanas
De igual manera, se deberá garantizar el mantenimiento de y seguridad de la zona con operarios y brigadistas.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...