Rappi hará parte de la revitalización de los bajopuentes en Bogotá

Caracol Radio conoció el proyecto de resolución con el que la Alcaldía de Bogotá, en el marco de la estrategia ‘Bajo Puentes’, buscará organizar y brindar espacios seguros para los rappitenderos y la comunidad en la ciudad.

De acuerdo con los estipulado, las intervenciones serán físicas, sociales culturales y económicas. Así las cosas, la retribución económica será directamente en especie y en inversión directa al mejoramiento del espacio público.

Según el texto del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público el valor de la retribución en especie tendría un valor aproximado de 198 millones de pesos por 3 o 5 años.

REVITALIZACIÓN DEL BAJO PUENTE DE LA CARRERA 9 CON CALLE 100

Inicialmente se pactará la instalación de varias herramientas que ayuden a mejorar el espacio público:

Bicicleteros

Puntos eléctricos

Hidrosanitarios

Circuito de Seguridad

Gimnasio-Máquinas múltiples

Sillas urbanas

De igual manera, se deberá garantizar el mantenimiento de y seguridad de la zona con operarios y brigadistas.