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21 oct 2026 Actualizado 16:39

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Autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el asesinato de una pareja en Suesca

Las autoridades piden ayuda a la ciudadanía para dar con los responsables de los hechos.

Laguna de Suesca

Laguna de Suesca / Colprensa

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El pasado 14 de octubre Alejandra Torres y su pareja, Jorge Alejandro Vivas Alba fueron encontrados sin vida en su casa en el municipio de Suesca. De acuerdo con las fuentes los cuerpos de la pareja presentan heridas con arma blanca.

“La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos en la vereda Tenería, municipio de Suesca, Cundinamarca, donde dos personas perdieron la vida por heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Rechazamos categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas”, dijo el coronel Luis Carlos Romero, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Por ahora, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, las Unidades de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial adelantan las investigaciones y despliegan las capacidades institucionales para esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.

“Invitamos a toda la comunidad a suministrar información a través de la línea de emergencia 123, absoluta reserva”, concluyó el coronel Romero.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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